Разумная инвестиция: Рогов посоветовал теплую куртку, которая никогда не выйдет из моды

Простые лаконичные модели не бросаются в глаза, но хорошо экономят средства.

В этом сезоне в тренде простые парки, которые отлично спасают в холода. Об этом рассказал стилист Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live.

Один из модных экземпляров он показал на проекте. Куртка лаконичного прямого кроя с двумя кармашками, по мнению ведущего, является хорошей инвестицией средств, поскольку такая модель никогда не выйдет из моды.

А продлит долговечность такой парки отстегивающий воротничок из натуральной овчины. Его можно будет с легкостью заменить или убрать на момент стирки или чистки.

«Очень классная парка! Такая вещь, на самом деле, на все времена. Она очень простая, без лишних деталей. И такие вещи носятся очень хорошо», — сказал Александр Рогов.

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