«Утрясем последние моменты и объявим»: Artik нашел новую солистку для своего дуэта

Создатель группы «Artik&Asti» выбрал исполнительницу для своего музыкального дуэта. Artik, чье настоящее имя – Артем Умрихин – обещает в скором времени раскрыть имя новой солистки.

Напомним, после распада коллектива «Artik&Asti» Умрихин находился в поиске новой коллеги. А фанаты группы были удивлены уходом певицы Анны Дзюбы.

Фолловеры Артема Умрихина гадали, кто же займет место прежней Asti. Некоторые из слушателей даже искали молодых певиц, похожих на Анну Дзюбу.

Однако сам Artik не комментировал предположения поклонников. Артист до сих пор держит имя новой солистки группы «Artik&Asti» в секрете. Но кое-что уже стало понятно: певица нашлась.

«Есть заказы на корпоративы, концерты новогодние — будем работать. Готовим новую песню, будем презентовать новую солистку. Уже нашли! Сейчас утрясем последние моменты и объявим», – порадовал своих поклонников Artik.

«У меня был пул тех, кого я слушал. И там заметил девочку. Мне она понравилась, мы пообщались, и все получилось. Она пока еще не так известна», – добавил Умрихин в YouTube-шоу Popcake.

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