«Десять миллионов на свадьбу зря»: новая жена Гогена Солнцева обманула мужа, что беременна

Новая жена шоумена Гогена Солнцева — Полина Давыдова — обманула мужа, что ждет от него ребенка. Это выяснилось на программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

В студии появилась врач Ирина Филатова. Она раскрыла всю правду перед собравшимися. «Ко мне пришла Полина на обследование. Я спросила, делала ли она тест на беременность. Она его, как выяснилось, не делала. Случаи всякие бывают. Я деликатно принимала ее. Она не беременная. Бывают нарушения цикла. Ей надо просто полечиться. Гогена получается, что просто обманули», — сказала Филатова.

Интересно, что фрик пришел в ужас от этой новости. «Десять миллионов на свадьбу зря. Если это лгунья меня развела на свадьбу из-за ребенка, то я последний дурак. Ты обманула меня!» — прокричал Гоген Солнцев и сбежал из студии программы.

больше по теме Бывшая жена Гогена Солнцева готовится к помолвке с возлюбленным, который младше на 25 лет Екатерина Терешкович счастлива в новых отношениях.

Напомним, что Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович расстались после трех лет брака. При этом фрик вскоре сыграл свадьбу с дочкой Терешкович, Полиной Давыдовой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!