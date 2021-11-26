Было в моде 10 лет назад: какое пальто опять стало актуально в этом сезоне, показала Хромченко

Такие модели выглядят очень женственно, но идут далеко не всем.

В моду вернулись кейпы, пальто в виде накидок без рукавов. Они уже были суперактуальны 10 лет назад, а теперь активно заявляют о себе в фэшн-мире. Об этом рассказала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

При этом Александр Васильев заметил, что расширяющееся книзу пальто может сделать грузных дам еще более корпулентными на вид. Так произошло с героиней проекта, для которой кейп подобрали «народные стилисты» программы.

По мнению Эвелины Хромченко, злую шутку сыграл также модный принт — крупная клетка, которая еще больше расширила фигуру героини шоу. Да и ярко-зеленый цвет стилист подвергла критике. Он в тренде, но за ним не стало видно женщины.

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