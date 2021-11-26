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Бывшая жена Гогена Солнцева показала место на кладбище, купленное специально для нее экс-мужем

Фрик в будущем собирается перепродать землю.

Бывшая жена Гогена Солнцева показала место на кладбище, купленное специально для нее экс-мужем
Гоген Солнцев. Фото: Globallookpress.com

Бывшая жена фрика Гогена Солнцева 66-летняя пенсионерка Екатерина Терешкович в эфире программы «Прямой эфир» провела экскурсию по кладбищу. На погосте ей купил место несколько лет назад шоумен.

Место на кладбище
Место на кладбище. Фото: кадр из «Прямого эфира»

«Пару лет назад Гоген подарил мне место на кладбище. Он на меня все время давил. И морально, и физически. Я здесь лежать не собираюсь. Он думал, что ему повезет, как Прохору Шаляпину. Что он станет жить на мои денежки. Но я прошла вакцинацию. Я собираюсь жить долго и счастливо».

Екатерина Терешкович

«Я это место перепродам. Оно недешево стоило», — заметил Гоген Солнцев.

Напомним, что Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович расстались после трех лет брака. При этом фрик вскоре сыграл свадьбу с дочкой Терешкович Полиной Давыдовой.

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