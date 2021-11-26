Бывшая жена Гогена Солнцева показала место на кладбище, купленное специально для нее экс-мужем

Бывшая жена фрика Гогена Солнцева 66-летняя пенсионерка Екатерина Терешкович в эфире программы «Прямой эфир» провела экскурсию по кладбищу. На погосте ей купил место несколько лет назад шоумен.

«Пару лет назад Гоген подарил мне место на кладбище. Он на меня все время давил. И морально, и физически. Я здесь лежать не собираюсь. Он думал, что ему повезет, как Прохору Шаляпину. Что он станет жить на мои денежки. Но я прошла вакцинацию. Я собираюсь жить долго и счастливо». Екатерина Терешкович

«Я это место перепродам. Оно недешево стоило», — заметил Гоген Солнцев.

Напомним, что Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович расстались после трех лет брака. При этом фрик вскоре сыграл свадьбу с дочкой Терешкович Полиной Давыдовой.

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