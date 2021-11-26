«Душой с вами»: Максим Галкин выразил соболезнования близким погибшим на Кузбассе шахтеров и горноспасателей

Телеведущий Максим Галкин признался, что в ужасе от масштабов трагедии на шахте «Листвяжная».

Известный телеведущий и шоумен Максим Галкин в числе первых знаменитостей отозвался на трагедию, произошедшую накануне, 25 ноября, на шахте «Листвяжная» на Кузбассе.

На своей страничке в Instagram Максим Галкин разместил пост со словами соболезнования и поддержки тем, кто потерял своих близких.

«Страшная трагедия на Кузбассе. Столько семей в один миг стали несчастными. В очередной раз задаюсь вопросом, стоит ли добыча угля таким способом всех этих жизней? Неужели в наше время невозможно обезопасить труд шахтеров, или, по крайней мере, снизить до минимума риски? Самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших! Душой с вами!» — написал Максим Галкин в микроблоге.

Напомним, трагедия на шахте «Листвяжной» унесла жизни десятков людей. При пожаре в шахте погиб пятьдесят один человек – это шахтеры и горноспасатели, пришедшие к ним на помощь.

Один из спасателей, которого наградили Орденом мужества посмертно, сегодня, 26 ноября, вышел к людям живым. Это Александр Заковряшин, помощник командира взвода спасателей. Он в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

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