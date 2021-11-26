«Эту бумажечку я нашел спустя 46 лет»: Максим Аверин похвастался семейной реликвией

Как отметил актер, он очень благодарен своей матери, которая подарила ему жизнь.

Актер Максим Аверин в Instagram опубликовал, как он выразился, «бумажечку», которая была вручена его матери сразу после его рождения.

«46 лет назад очень красивой женщине и самой прекрасной маме на свете вручили эту маленькую бумажечку с очень большими данными. Весом 3900 граммов и 54 см». Максим Аверин

Как отметил Максим Аверин, он за все благодарен своей родительнице. «Эту бумажечку я нашел спустя 46 лет. Мам. Я очень по тебе скучаю. Мама. Спасибо за эту жизнь!» — заметил актер.

Напомним, что Максим Аверин — заслуженный артист России. Он появился на свет в 1975 году в Москве. С шести лет начал появляться на киноэкране.

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