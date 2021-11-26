«Большой хаос»: Меган Маркл и принц Гарри могут дать второе интервью Опре Уинфри

Герцоги Сассекские уже откровенничали с тележурналистом в марте этого года.

В марте этого года Меган Маркл и принц Гарри дали откровенное интервью Опре Уинфри. Герцоги рассказали о своих переживаниях, когда жили в Лондоне. Так, выяснилось, что экс-актриса даже подумывала о самоубийстве, а принц хотел спасти семью, опасаясь повторения ситуации принцессы Дианы.

По словам королевского биографа Дункана Ларкомба, Меган и Гарри планируют записать еще одно интервью с Опрой Уинфри.

«Они вызвали большой хаос. Теперь их невозможно остановить. Особенно когда за это предлагают много денег», — цитирует Ларкомба Closer online.

Напомним, интервью Опре, по мнению экспертов, еще больше разрушило отношения между Гарри и королевской семьей.

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