«Большой хаос»: Меган Маркл и принц Гарри могут дать второе интервью Опре Уинфри

В марте этого года Меган Маркл и принц Гарри дали откровенное интервью Опре Уинфри. Герцоги рассказали о своих переживаниях, когда жили в Лондоне. Так, выяснилось, что экс-актриса даже подумывала о самоубийстве, а принц хотел спасти семью, опасаясь повторения ситуации принцессы Дианы.
По словам королевского биографа Дункана Ларкомба, Меган и Гарри планируют записать еще одно интервью с Опрой Уинфри.
«Они вызвали большой хаос. Теперь их невозможно остановить. Особенно когда за это предлагают много денег», — цитирует Ларкомба Closer online.
Напомним, интервью Опре, по мнению экспертов, еще больше разрушило отношения между Гарри и королевской семьей.
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