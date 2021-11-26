«На правду обижаться нельзя»: Виктор Салтыков объяснил, почему не общается с дочкой Алисой

По словам музыканта, сейчас с наследницей он не на связи.

Певец Виктор Салтыков заявил, что раньше у него были хорошие отношения с дочкой Алисой, но все в один день, к сожалению, изменилось.

«Думаю, ее мама помогла Алисе как-то по-другому воспринимать все. Она обиделась на какое-то мое интервью, хоть я и объяснил, что на правду обижаться нельзя. Я всегда молчал, а тут им не понравилось, что я что-то сказал». Виктор Салтыков

Как отметил Салтыков, с дочкой он сейчас не на связи. Впрочем, певец верит, что все рано или поздно изменится. Просто, как он считает, дочь должна сделать первый шаг к примирению. Раньше он сам подходил к своим родителям даже если чувствовал, что неправ, сообщает «Собеседник».

Напомним, что дочь Алиса у Виктора Салтыкова появилась на свет в 1987 году. Ее мама — известная певица Ирина Салтыкова. От второй жены у Виктора Салтыкова двое детей — дочь и сын.

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