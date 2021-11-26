Всегда берет трубку: в телефоне Елизаветы II только два номера, которым она звонит чаще всего

У британской королевы есть мобильный телефон с особой защитой.

У Елизаветы II есть мобильный телефон «Самсунг» с «антихакерским шифрованием». Он предназначен для общения Ее Величества с семьей. Об этом утверждает королевский эксперт Джонатан Сакердоти.

При этом только два абонента могут в любое время дозвониться королеве. Видя, что звонок поступает с их номера, она всегда отвечает. И сама чаще всего звонит именно этим двум абонентам.

«Это ее дочь принцесса Анна и ее менеджер Джон Уоррен», — цитирует Сакердоти Express.

Известно, что Ее Величество еще в 2017-м году создала свою страничку в Facebook, а также активно изучает новые технологии, например, в этом году она провела несколько онлайн-встреч в Zoom.

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