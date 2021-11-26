Дизайнер Керимова озвучила стоимость наряда Ротару, в котором певица блистала на корпоративе

Как она отметила, у исполнительницы нет финансовых проблем.

Дизайнер Аника Керимова заявила, что певица София Ротару выступала на недавнем корпоративе в Германии в очень дорогом наряде, а вовсе не в «бабушкином», как писали после концерта звезды некоторые пользователи.

Как заметила Керимова, у Ротару нет финансовых проблем, как можно было изначально подумать. Концертный наряд был сделан из модной жаккардовой ткани.

«Костюм Ротару — ручной работы, а это значит, что цена возрастает в разы. Думаю, за него певица отдала в районе трехсот тысяч рублей. Но никак не меньше. Если его в Интернете называют «бабушкиным», то мне бы очень хотелось, чтобы все наши бабушки могли позволить себе такие наряды». Аника Керимова

Напомним, что выступление Софии Ротару в Германии на корпоративе широко освещалось в СМИ. Многие ее фанаты из России посчитали, что у звездной украинской исполнительницы есть проблемы со здоровьем, сообщает «Собеседник».

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