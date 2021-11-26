Лариса Гузеева пропала из соцсетей после скандальных откровений о Валерии Гаркалине

Уже вторые сутки о телеведущей нет никакой информации.

Актриса и главная телесваха страны Лариса Гузеева перестала публиковать информацию о себе в Instagram, испарившись из соцсетей. Хотя ранее делала это регулярно.

Случилось это после того, как она сделала скандальное заявление о покойном актере Валерии Гаркалине. Якобы он был не привит. Позже выяснилось, что Гаркалин ставил целых три прививки от коронавируса.

Когда вскрылась вся правда, то в адрес Ларисы Гузеевой полетели проклятия от ее же подписчиков. Звезда программы «Давай поженимся!» закрыла все комментарии в Instagram и куда-то пропала, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Валерий Гаркалин лежал в одной клинике с Ларисой Гузеевой. Они даже передавали через врачей друг другу приветы. Гузеева, к счастью, поправилась, а вот Гаркалин, несмотря на все усилия медиков, ушел из жизни.

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