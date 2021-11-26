Шестиметровая красавица: в Виндзорском замке нарядили самую большую новогоднюю елку

Любоваться ею может не только королева, но и посетители.

В Виндзорском замке нарядили новогоднюю елку. Шестиметровое дерево, украшенное красными и золотыми шарами и гирляндами, находится в Георгиевском зале. 95-летняя королева Елизавета II не единственная, кто может насладиться праздничным убранством. Посетителям замка будет открыт доступ к залу до 3 января.

Кроме того, начиная с 25 ноября по 31 января посетители Виндзорского замка смогут увидеть костюмы королевы и ее сестры, принцессы Маргарет, в которых они выступали на рождественских спектаклях времен Второй мировой войны. Об этом пишет People.

Напомним, Рождество и Новый год Елизавета II и вся королевская семья встречают в Сандрингемском замке, который находится в 160 км от Лондона.

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