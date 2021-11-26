«Четыре десятилетия цензуры»: Insragram удалил пост Мадонны с обнаженной грудью

25 ноября певица Мадонна снова взорвала Интернет серией провокационных фотографий.

63-летняя звезда снялась в полуобнаженной фотосессии на кровати, оставив на себе откровенное нижнее белье, колготки в сеточку и украшения. Вот только соски артистки этот наряд не прикрывал, за что Instagram удалил ее пост.

Мадонне пришлось выкладывать все заново, только уже прикрыв проблемные места изображением в виде сердечка. И, естественно, с протестом против цензуры.

«Меня все еще поражает то, что мы живем в культуре, которая позволяет показывать каждый дюйм женского тела, кроме соска. Как будто это единственная часть женской анатомии, которую можно сексуализировать. Сосок, который питает ребенка! — пишет Мадонна в новом посте. — Разве мужские соски нельзя воспринимать как эротику?! А как насчет женской попки, которая нигде не подвергается цензуре. Благодарю за то, что мне удалось сохранить рассудок через четыре десятилетия цензуры, сексизма, эйджизма и женоненавистничества».

В комментариях певицу поддерживает большое количество преданных фанатов. Но не все готовы всерьез отнестись к манифесту звезды. Рэпер 50 Cent на своей странице, например, весьма иронично высказался о новых снимках коллеги по шоу-бизнесу.

«Лол. Это Мадонна под кроватью, пытающаяся вести себя как девственница в 63 года. Она вылетит, если не поднимет свою старую попу», — написал артист.

Здесь стоит отметить, что «Как девственница» (Like a Virgin) — это второй студийный альбом Мадонны, вышедший в 1984 году.

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