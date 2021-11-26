Ольга Зарубина дала нелестную характеристику Эмме Малининой

Певица Ольга Зарубина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» дала нелестную характеристику нынешней жене музыканта Александра Малинина Эмме.
«Когда в семье есть любовь, то женщина принимает всех детей мужа. Там нет любви. Там есть только ревность. К тому, чего нет и не существует. Все давно прошло».
Как отметила Ольга Зарубина, Эмма Малинина ведет себя неадекватно. «Эмма психопатка. Только психопаты могут лгать во имя лжи. Это неправда, что Малинин оплачивал все обучение нашей с ним дочери Киры. Там месяц или два всего платили, а потом перестали. Дочь живет в Америке. Я хочу к ней. Или ее перевезти сюда», — заявила Ольга Зарубина.
Напомним, что Кира — общая дочь Малинина и Зарубиной. От Эммы Малининой у певца двое детей — Фрол и Устинья.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!