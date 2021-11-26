Ольга Зарубина дала нелестную характеристику Эмме Малининой

Как отметила певица, только такие люди, как Эмма, могут лгать во имя лжи.

Певица Ольга Зарубина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» дала нелестную характеристику нынешней жене музыканта Александра Малинина Эмме.

«Когда в семье есть любовь, то женщина принимает всех детей мужа. Там нет любви. Там есть только ревность. К тому, чего нет и не существует. Все давно прошло». Ольга Зарубина

Как отметила Ольга Зарубина, Эмма Малинина ведет себя неадекватно. «Эмма психопатка. Только психопаты могут лгать во имя лжи. Это неправда, что Малинин оплачивал все обучение нашей с ним дочери Киры. Там месяц или два всего платили, а потом перестали. Дочь живет в Америке. Я хочу к ней. Или ее перевезти сюда», — заявила Ольга Зарубина.

Напомним, что Кира — общая дочь Малинина и Зарубиной. От Эммы Малининой у певца двое детей — Фрол и Устинья.

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