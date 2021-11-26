«Мы уехали в Америку, и там он начал пить»: Ольга Зарубина рассказала о жизни со вторым мужем

Певица Ольга Зарубина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о жизни со вторым мужем Владимиром Евдокимовым.

«Второй муж меня буквально спас в непростой момент. Он стал опорой. Владимир работал в то время в шоу-бизнесе. Мы стали вместе жить. Он стал моим продюсером. Причем он семь лет до этого в тюрьме просидел. С ним я чувствовала себя в безопасности. Он был надежным мужем. Не гулял. Не смотрел направо и налево. Моя дочь от Малинина Кира называла его папой». Ольга Зарубина

По словам Зарубиной, позже в ее жизни произошла трагедия. «Мы уехали в Америку, и там он начал пить. Я повезла его в больницу почиститься. Он попал в госпиталь. Находился в интенсивной терапии. Я увидела его и ужаснулась. Его всего колотило. Вскоре он заболел — рак желудка. Я очень тяжело переживала его смерть. Именно поэтому я уехала из Америки в Россию», — заявила Ольга Зарубина.

Напомним, что Ольга Зарубина и Владимир Евдокимов прожили в браке почти 20 лет. Детей в этом союзе на свет не появилось.

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