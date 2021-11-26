«Благодарность моей гражданской жене»: сын Заворотнюк закрутил роман с копией своей мамы

Сын актрисы Анастасии Заворотнюк Майкл Стрюков в Instagram презентовал свой первый сингл. Он рассказал, что ему помогали в его выходе сразу несколько человек. В том числе и гражданская жена София, о которой он ранее никогда не рассказывал.

«Отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто поддержали незаурядную авантюру, а именно: моей жене, пока только гражданской (но это пока), и одновременно художнице данной обложки». Майкл Стрюков

Отметим, что гражданская жена Майкла Стрюкова по профессии художница. При этом девушка, как две капли воды похожа на Анастасию Заворотнюк.

Напомним, что Майкл Стрюков учится на юридическом факультете МГИМО. Несколько лет назад он вернулся из США в Россию.

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