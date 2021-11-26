«Через паль легче разглядеть»: Бородина высмеяла финансовое состояние бывшего мужа

Ксения Бородина и Курбан Омаров расстались несколько месяцев назад. И если телезвезда пока ничего не говорит о личной жизни, то блогер уже стал публиковать в своем инстаграме загадочные снимки со спутницей.

На днях Курбан разместил фото, на котором в своей руке держит хрупкую женскую руку. На запястье девушки красовались крупные часы, в котором фанаты Омаров и разглядели женские очертания.

Ксения Бородина, отвечая на вопросы фанатов в своем инстаграме, тонко подшутила над бывшим мужем.

«Может, в следующий раз нужно купить оригинал? Через паль легче разглядеть. Представь, что кто-то хочет тебя взбесить, а ты даже не смотришь его истории», — написала Бородина.

Напомним, в эти дни Бородина принимает участие в проекте «Ледниковый период», где катается вместе с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.

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