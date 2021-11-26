«Захаров говорит: «Пугачеву провожают»: Варшавер вспомнил, как Караченцова встречали на вокзалах

Как отметил директор, у этого артиста была невероятная энергетика.

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, как актера Николая Караченцова едва не разорвали поклонники на вокзале в Ленинграде.

«Мы возвращались в Москву с гастролей. Идем по Московскому вокзалу. Такие звезды: Пельцер, Чурикова, Захаров, Абдулов, Леонов. А у первого вагона стоит демонстрация – человек четыреста. Все при этом орут». Марк Варшавер

Как отметил Варшавер, все звезды театра были удивлены. «Захаров говорит: «Пугачеву провожают». Мы идем в сторону толпы и видим, что стоит на подножке Караченцов. Все провожали его. Вот какая популярность была у Караченцова. Он харизматичный и талантливый человек. При этом Караченцов не был красавцем. Невероятная энергетика у него», — заявил Марк Варшавер.

Напомним, что Николай Караченцов – народный артист РСФСР. Он ушел из жизни в 2018 году.

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