«Горячий тренд»: Рудова в дико популярном вязаном джемпере покрасовалась перед зеркалом

Актриса Наталья Рудова любит наряжаться и следит за трендами в моде. Логично, что блондинка не смогла пройти мимо дико популярной сейчас истории с вязаными изделиями. Причем, свой выбор красотка остановила на модели, которая затмевает собой остальных «собратьев» в сезоне, — свитер с небрежной ниткой.

Рудова нарядилась в зеленый джемпер с высоким воротником и небрежной строчкой, которую показала крупным планом, когда снимала себя для микроблога. Цвет в образе повторился еще несколько раз – в сумочке и обуви. Поверх наряда красотка надела безразмерное пальто и покрасовалась перед зеркалом.

Мода на небрежные петли в вязаных изделиях сейчас бьет все рекорды. О ней предупреждала еще Эвелина Хромченко.

«Тренд «я учусь вязать» или тренд «я разбила очки» — это самый горячий тренд в вязании сезона», — подчеркнула ранее Хромченко.

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