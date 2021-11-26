«Им прохода не давали»: Варшавер перечислил главных любимцев женщин среди артистов «Ленкома»

По словам директора, народная любовь к этим актерам была неимоверна.

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер в беседе с Teleprogramma.pro перечислил актеров, которые пользовались особенной любовью у женщин в театре.

«Абдулову женщины не давали прохода. При этом он был вроде такой простой и наивный человек. Абдулов любил фантазировать и придумывать, быстро зажигался. Евгению Леонову тоже не давали прохода. Когда он на рынок приходил, то ему отдавали все, что можно, причем бесплатно. Но самая большая популярность была, наверное, у Караченцова. Толпы поклонниц за ним ходили». Марк Варшавер

Как отметил Варшавер, любили женщины и Олега Янковского. «Он был невероятно популярен. Это был новый герой времени. Любая картина, где он играл, становилась привлекательной и имела зрительский успех. А еще был очень популярен Леонид Броневой. Это уникальное создание. У него был невероятный характер. При этом он всем был недоволен в театре, но когда выходил на сцену, то вмиг становился большим артистом», — заявил Марк Варшавер.

Ранее актриса Светлана Немоляева рассказывала, что Александру Абдулову женщины буквально не давали прохода. Они караулили его у дверей «Ленкома».

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