«Целовать папе руку»: Никита Михалков рассказал о семейной традиции священнику

Сын актрисы, а теперь и монахини, Екатерины Васильевой – Дмитрий Рощин учился во ВГИКе вместе с Анной Михалковой. Дочь режиссера тогда рассказывала о не совсем обычной семейной традиции – целовать руки отцу перед сном.

Накануне Рощин, который теперь является священнослужителем, пригласил Никиту Михалкова на интервью для своего YouTube-канала «153ГОРЫ».

«Я помню, мне Анька рассказывала, когда мы во ВГИКе еще учились: «У нас традиция: перед сном целовать папе руку». Была такая традиция?» — поинтересовался священник.

Михалков подтвердил, что дочери действительно делали это.

«Когда я их крестил на ночь. Это не просто сидел пьяный папа в кресле, а они целовали ему руки. Это не так было — идиот такой… Нет, они целовали руку, когда я их на ночь крестил», — ответил Михалков.

Напомним, Никита Михалков – многодетный отец. От первого брака с Анастасией Вертинской у него есть сын Степан. В союзе с Татьяной родились Анна, Артем и Надежда.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.