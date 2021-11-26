Обтянула лосинами: Настя Каменских подразнила своей «как у Ким», предъявив ее прямиком в камеру

Певица в этот раз нарвалась на критику из-за нового видео.

Украинская поп-дива Настя Каменских, воспевшая попу как у Ким в своем творчестве, нередко дразнит поклонников откровенными кадрами и ракурсами. В этот раз девушка постаралась для TikTok – она нарядилась в спортивные кроп-топ и лосины и станцевала перед объективом.

Повернувшись ягодицами в камеру, Каменских игриво поддала себе по полушариям. Но не все фолловеры пришли в восторг от увиденного. Большинству оставивших отклик в комментариях под видео не понравилось.

«Так себе», «Далеко еще до Ким, конечно», «Успокойся, там ничего нет», «А где…», «Супер выглядишь, только этот тренд не для тебя», «На любителя», «Что попало», «Ну такое», «Что там шикарного, все печально», — пишут люди.

больше по теме После баньки да в купель: новая девушка Гарика Харламова устроила водные процедуры под открытым небом Актриса Катерина Ковальчук в купальнике запечатлелась на свежем воздухе.

Между тем, Каменских всегда отличалась выдающимися формами. Видимо, злую шутку с выпуклостями звезды сыграли отлегающие лосины, сильно приплюснувшие «пятую точку».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!