«Многие не верили, что у меня получится»: Гурцкая ответила на слухи о романе с Николаевым

Певица Диана Гурцкая в беседе с Teleprogramma.pro ответила на слухи о романе с композитором Игорем Николаевым, которые порой возникают в прессе.

«Единственное, что я могу сказать про маэстро – это выразить ему свои слова благодарности. Все, что хорошее случилось в моей музыкальной жизни – это благодаря ему. Его песни, его такое отношение и работа со мной. Я ему всю жизнь благодарна. Он первый человек, который работал со мной на студии. Многие не верили, что у меня получится». Диана Гурцкая

По словам Гурцкой, каждое выступление с Николаевым – большая школа для нее. «Я безумно ему благодарна за приглашение на его концерт. Для меня это большое счастье. У него фантастическая семья. Я их безумно всех люблю. Восхищаюсь этой семьей. Я ему благодарна за все, что он сделал. Он открыл мне дорогу в мир музыки. Он мэтр, фантастический музыкант», — заметила Гурцкая.

Напомним, что именно Игорь Николаев написал для Дианы Гурцкой хит «Ты здесь». Благодаря ему исполнительница получила широкую известность.

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