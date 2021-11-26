«Все попали в нужные руки»: фигуристка Екатерина Боброва – о новом сезоне «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва блистает сейчас на проекте «Ледниковый период». Пару ей составил актер Макар Запорожский.

С напарником у Екатерины сложились прекрасные отношения. Да и с предыдущим партнером из прошлого сезона, певцом Владом Соколовским, Боброва сдружилась и часто общается.

Сам проект позволил девушке расширить свой круг общения, поскольку раньше он ограничивался лишь спортом, то теперь это и звезды, и продюсеры, и певцы.

«Бесконечно благодарна Илье (главный тренер и идейный вдохновитель шоу Илья Авербух — прим. ред) за то, то он создал такое шоу. В первую очередь это колоссальный, ни с чем не сравнимый опыт, когда ты катаешься со звездой, то есть, непрофессионалом в фигурном катании. Он учит новые элементы», — высказалась фигуристка в интервью «Загугли звезду».

Относительно нынешнего сезона Екатерина Боброва отметила: «На этом «Ледниковом периоде» все партнеры попали в нужные руки. За кулисами царит прекрасная атмосфера. Все друг друга поддерживают, общаются со своими партнерами и партнершами».

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