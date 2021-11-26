«Очень рада за Женю»: звезда «Ледникового периода» Боброва рассказала об отношениях с Медведевой

Фигуристки давно знакомы и даже очень дружили в одно время.

Участница «Ледникового периода» на Первом канале, олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва стала героиней нового выпуска «Загугли звезду» на сайте Teleprogramma.pro. Звезда рассказала, как попала в спорт, победила на Олимпиаде в Сочи, и почему стала выступать в паре с Дмитрием Соловьевым.

Рассказала Боброва и о дружбе с другой чемпионкой и коллегой по проекту Евгенией Медведевой. Оказалось, что они знакомы давно, и несмотря на 9-летнюю разницу в возрасте, совпали по взглядам на многие вещи. Сейчас девушки уже давно закончили карьеру и уже видятся не так часто – у обоих очень плотные рабочие графики. Но тем не менее, друг о друге не забывают.

«У нас все меньше времени, когда мы можем просто поболтать. Но я очень рада за Женю, за происходящее в ее жизни. Она не сидит на месте, открывает новые двери и развивается в разных направлениях», — высказалась о своей подруге Екатерина.

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