Редкий выход: вдова Кобзона в узких брюках подчеркнула по-девичьи стройную фигуру

Накануне в Москве состоялась премьера нового фильма Петра Буслова «Бумеранг». В кинотеатре собрались многие представители шоу-бизнеса, среди них были Оксана Акиньшина, Валерия и Иосиф Пригожин, Дмитрий Маликов и Елена Изаксон.

Марина Юдашкина вышла в свет без мужа, известного кутюрье. А компанию за просмотром ей составила вдова Иосифа Кобзона. Блондинки выбрали единый дресс-код черного цвета. Нелли Михайловна надела брюки дудочки, которые подчеркнули ее стройную фигуру.

«Выглядит, как девочка! Как хороша! Стройная такая!» — шептались в зрительном зале, глядя на 70-летнюю Нелли Михайловну.

Добавим, вдова Кобзона тщательно следит за собой, уделяя внимание как фигуре, так и лицу.

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