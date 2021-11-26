По последней моде: надев белый брючный костюм, Валерия поддержала сразу несколько острых трендов сезона

Певица Валерия тщательно следит за модой и меняющимися трендами. Звезде в этом помогают стилисты, так что артистка всегда выглядит безупречно и уместно.

В этот раз исполнительница хитов «Часики» и «Была любовь» предстала в кипенно-белом брючном костюме. Казалось бы, очень просто и со вкусом, но тем самым звезда поддержала сразу несколько острых трендов сезона.

Сам по себе брючный комплект – это уже попадание в тренд. Ранее об актуальности костюмов говорила Эвелина Хромченко, и сразу несколько знаменитостей приобрели себе однотонные пары. Также трендовым является силуэт наряда – приталенный жакет со свободными рукавами и широкие брюки.

К тому же, белый по-прежнему в авангарде, все дизайнеры мира им вдохновляются и создают образы в стиле «медицинский работник» как модный оммаж труду медиков, борющихся с пандемией коронавируса.

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