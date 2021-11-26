После баньки да в купель: новая девушка Гарика Харламова устроила водные процедуры под открытым небом

28-летняя актриса, звезда сериала «Гусар» Катерина Ковальчук в этом году обрела славу еще и потому, что стала новой девушкой Гарика Харламова, резидента шоу Comedy Club. Многие поклонники шоумена сходятся во мнении, что хрупкая блондинка – копия его бывшей жены Кристины Асмус.

Сама Ковальчук никак не комментирует роман с юмористом. Девушка активно строит карьеру актрисы, ведет микроблог, куда публикует закулисье рабочего процесса. Иногда туда размещаются и более личные кадры.

Например, как этот – Катерина после трудового дня решила попариться в баньке и искупаться под открытым небом. Девушка показала снимок, на котором позирует наполовину в воде. Видно лишь ее силуэт, она встала у бортика купели и позирует в купальнике спиной.

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