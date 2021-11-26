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«Будут сплошные блондинки»: Тимати с белой розой намекнул на возвращение в шоу «Холостяк»

Рэпер весной 2021 года на ТНТ уже выбирал себе невесту, но не женился.

«Будут сплошные блондинки»: Тимати с белой розой намекнул на возвращение в шоу «Холостяк»
Тимати. Фото: Global Look Press

Тимур Юнусов в очередной раз заинтриговал поклонников. Музыкант разместил в микроблоге снимок с белой розой, отсылающий к проекту «Холостяк», тем самым намекнув на свое повторное участие в нем.

«Возвращение Будулая», — ответил артист на чей-то комментарий.

Тимати. Фото: instagram.com/timatiofficial/

Подписчики под снимком начали гадать, что бы это значило. Кто-то предположил, что Тимати в новом сезоне ждут будет выбирать девушку среди блондинок.

«В этот раз выберет блондинку», «Саша Дони же блондинка, с ней наверное ассоциируется», «И будут сплошные блондинки… белые розы», — предполагают фолловеры.

В то же время, интригует намеками другой артист – блогер Дава. Экс-бойфренд Ольги Бузовой разместил целую фотосессию с алой розой. Кстати, в новом сезоне героев будет два – ТНТ официально подтвердил участие пары одновременно.

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