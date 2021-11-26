В стиле 90-х: Юлия Михалкова подчеркнула фигуру укороченным джемпером и джинсами-трубами

Фэшн-эксперт Надя Иванова назвала образ минималистичным и дала пару советов, как его украсить.

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова активно ведет микроблог. Девушка рассказывает в нем исключительно о работе и деловой части своей жизни, избегая подробностей о личном.

На этот раз красотка «пригласила» фолловеров к себе в гости, где показала рабочие моменты, а также свои сборы для выхода в люди.

Образ актрисы состоял из черного джемпера и джинсов с оригинальной талией. Поверх комплекта Михалкова надела дутый укороченный пуховик. Мы попросили стилиста Надю Иванову оценить аутфит звезды.

«Юля примерила образ в стиле минимализм: джинсы, объемный пуховик, умеренная цветовая гамма. Это все мы ведь уже где-то видели, правда? А потому, что трендовость образа навеяна 90-ми годами. Популярность стиля последнего десятилетия прошлого века держится в авангарде не первый сезон, поэтому это не новая тенденция», — отметила стилист.

— Пропорции данного силуэта подойдут исключительно длинноногим модницам роста выше среднего. Укороченный верх придает фигуре массивности, здесь очень важно соотнести его с брюками, чтобы низ был удлинен, тогда искажений фигуры не будет, — уточнила Надя Иванова.

Так что Юлия Михалкова со своей фигурой может себе это позволить. Чтобы вывести образ из минимализма, Надя Иванова советует несколько нехитрых приемов.

«Я бы разбавила данный образ на Юле массивными украшениями, поскольку образ несколько скучноват. Например, на шею широкую цепь, на запястье браслет, серьги-кольца — добавить экшна, чтобы образ получился более трендовый и интересный», — предложила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.

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