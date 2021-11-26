«Мячики» запрыгали: забыв про бюстгальтер, Рудова в мини-платье с откровенным декольте пустилась в пляс

Актриса не стесняется носить одежду без нижнего белья, а также демонстрировать красоту своего тела в откровенных ракурсах.

Звезда сериалов и комедий Наталья Рудова проводит время онлайн активно. Девушка давно обзавелась аккаунтом в TikTok и регулярно публикует туда свои видео.

В новом ролике Рудова высмеяла тему отношений между полами и не преминула сверкнуть лишний раз красивым декольте в красном мини-платье на тонких бретельках. Красотка отказалась от бюстгальтера, поэтому прелести во время танца соблазнительно подпрыгивали, будто мячики, будоража фантазию фолловеров.

Напомним, Наталье Рудовой 38 лет, она прославилась как актриса кино и сериалов, снималась в «Молодежке», «Универе», мелодраме «Татьянин день», а также в клипах у многих звезд, включая Тимати.

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