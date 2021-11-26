«Лучший блог о независимости женщины»: Алена Рапунцель из «Дома-2» победила в конкурсе блогеров

Ставшая популярной благодаря реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель продолжает интересовать публику. У девушки почти полтора миллиона подписчиков, с которыми она предельно откровенна. За это красотка была номинирована на блогерскую премию и стала одной из победительниц.

На премии Dore bloggers global awards Алена Рапунцель одержала победу в номинации «Лучший блог о независимости женщины». Девушка похвасталась полученной наградой и поделилась эмоциями.

«Я считаю — это наша с вами награда. Я живу своим блогом, а мой блог — это вы, моя аудитория! Для меня большая честь быть номинантом в таких мероприятиях, большая честь присутствовать — столько красивых и успешных людей, кто так же подписан на меня, очень рада была пообщаться с многими из своей блогерской аудитории», — написала Алена.

Напомним, из «Дома-2» Алена Рапунцель ушла минувшим летом, вышла замуж за стриптизера Илью Семина и забеременела. Сейчас она на шестом месяце ожидания.

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