Хвастается обновкой: Лиза Галкина в новом наряде устроила дефиле по замку

Маленькая дочка Аллы Пугачевой показала отцу, какая обновка у нее появилась.

Младшая дочка Аллы Пугачевой, 8-летняя Лиза Галкина, растет настоящей модницей. Девочка обожает наряжаться, и когда у нее появляются обновки, старается устроить дома модный показ.

Об этом поклонникам семьи примадонны напомнило видео в фан-аккаунте, где Лиза, получив в подарок платье, поспешила его примерить и продефилировать по замку. Девочка сначала подумала, что это футболка.

Белое платье с контрастной надписью поблескивало красивым мерцанием пайеток. Девочка, очевидно, осталась довольна новеньким нарядом. «Чудесно!», — произнес Максим Галкин за кадром, который запечатлел нарядную дочку.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!