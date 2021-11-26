Обошлась без бюстгальтера: Валя Карнавал в декольте по пояс показала внушительные полушария

Недавно красотка из TikTok Валя Карнавал, настоящее имя которой – Валентина Карнаухова, вернулась с Мальдив. Девушка отмечала свое 20-летие и ненадолго сменила обстановку вместе с мамой.

По возвращении домой Карнавал вернулась к работе – съемки, новые проекты и образы захватили ее с головой. Причем, даже в микроблоге стало меньше контента.

Но новая порция снимков и видео все-таки появилась, на радость фанатам. Карнавал примерила блузку с рукавами-перчатками и очень глубоким декольте, которое «выгуляла» без бюстгальтера. В вырезе красовались пышные полушария, которые взбудоражили не одну сотню подписчиков.

Напомним, валя Карнавал прославилась как TikTok-блогер. Сейчас она строит певческую карьеру, хотя Лариса Долина советовала ей петь на кухне, поскольку этому нужно учиться в вузе много лет.

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