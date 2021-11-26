За ручку с женатым: Ксения Бородина вышла в люди с несвободным незнакомцем

На днях Курбан Омаров, бывший муж Ксении Бородиной, представил новую пассию. Пока публика гадает, кто та самая незнакомка в отражении часов, Ксения Бородина тоже интригует. Сначала похвасталась огромным букетом от поклонника, затем на съемках появилась с незнакомцем.

Бородина показала, что идет с каким-то мужчиной, причем, женатым, и держит его за ручку. Девушка не показала его лица, зато сняла довольно милый кадр – как он ведет ее по лестнице. Кто это, Ксения не объяснила – она подчеркнула, что личную жизнь афишировать не намерена.

Фотографию Бородина снабдила рэп-куплетом из рэпа

«Знаешь, ты моя самая главная слабость и самая глупая тайна». Отметим, после развода летом 2021 года Ксения Бородина не раз была замечена в компании армянина Эрика Авагяна.

Периодически он появляется у нее в историях микроблога, но до настоящего момента теледиве некогда было строить любовь – она участвует в «Ледниковом периоде», отнимающем все свободное время.

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