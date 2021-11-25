«В сторону осветляющей краски»: Елена Темникова вспомнила свои эксперименты с окрашиванием

Исполнительница Елена Темникова похвасталась своими прическами в разный период жизни. Примечательно, что певица была блондинкой и брюнеткой. А теперь красит волосы в цвет темного шоколада.

Темникова призналась, что частенько хочет стать блондинкой. Тем более, что Елена уже пользовалась светлой краской.

«Вы знаете, сколько раз меня посещали мысли кардинально поменять свой цвет волос? Да и сейчас рука нет-нет да тянется в сторону осветляющей краски», – призналась Темникова.

«Как хорошо, что сейчас уйма вариантов легко примерить на себя новый образ (огромный выбор оттенков краски для волос, парики, накладные пряди, очень реалистичные приложения и маски). Листай карусель с моими прошлыми экспериментами», – предложила Елена.

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«Но все же сейчас у меня тот образ и цвет волос, с которым я чувствую себя максимально гармонично. Чувствую себя собой. Для тех, кто очень хотел узнать: сейчас мой оттенок – темный шоколад. И это прям мое!», – заявила артистка.

«Лен, не изменяй своему темному», «Давай в синий, Лен», «О, боги, блонд вам бесподобно идет», «Впервые вижу человека, которому идут все цвета волос», «Красоту ни чем не испортишь, любой имидж подходит», «Красивая в любом виде!», «С белыми вообще огонь!», – отметила поклонники в комментариях под фотографиями Темниковой.

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