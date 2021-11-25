Одежда из шерсти: тренды 2022 года
Видео
Как три поколения семьи Масляковых ведут КВН
Видео

«В сторону осветляющей краски»: Елена Темникова вспомнила свои эксперименты с окрашиванием

Артистка любила менять имидж.

«В сторону осветляющей краски»: Елена Темникова вспомнила свои эксперименты с окрашиванием
Елена Темникова. Фото: Instagram.com/lenatemnikovaofficial

Исполнительница Елена Темникова похвасталась своими прическами в разный период жизни. Примечательно, что певица была блондинкой и брюнеткой. А теперь красит волосы в цвет темного шоколада.

Темникова призналась, что частенько хочет стать блондинкой. Тем более, что Елена уже пользовалась светлой краской.

«Вы знаете, сколько раз меня посещали мысли кардинально поменять свой цвет волос? Да и сейчас рука нет-нет да тянется в сторону осветляющей краски», – призналась Темникова.

«Как хорошо, что сейчас уйма вариантов легко примерить на себя новый образ (огромный выбор оттенков краски для волос, парики, накладные пряди, очень реалистичные приложения и маски). Листай карусель с моими прошлыми экспериментами», – предложила Елена.

Елена Темникова. Фото: Instagram.com/lenatemnikovaofficial
Елена Темникова с кашатановыми волосами. Фото: Instagram.com/lenatemnikovaofficial

«Но все же сейчас у меня тот образ и цвет волос, с которым я чувствую себя максимально гармонично. Чувствую себя собой. Для тех, кто очень хотел узнать: сейчас мой оттенок – темный шоколад. И это прям мое!», – заявила артистка.

Елена Темникова
Елена Темникова. Фото: Instagram.com/lenatemnikovaofficial

«Лен, не изменяй своему темному», «Давай в синий, Лен», «О, боги, блонд вам бесподобно идет», «Впервые вижу человека, которому идут все цвета волос», «Красоту ни чем не испортишь, любой имидж подходит», «Красивая в любом виде!», «С белыми вообще огонь!», – отметила поклонники в комментариях под фотографиями Темниковой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Бьюти-проебражениеЕлена Темниковазвездные прическиновый имиджокрашивание волосРоссийские певицы