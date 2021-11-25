«Нужно быть проще и ближе к людям»: Светлана Пермякова передвигается по городу на общественном транспорте

Светлана Пермякова ведет обычных образ жизни и передвигается по городу на общественном транспорте. Актриса опубликовала фото в своем микроблоге, на котором едет с дочерью в школу на автобусе.

«Не люблю причислять себя к тем артистам, которые ездят только на «Майбахах», прячут свои лица под очками, масками. Мне кажется, нужно быть проще и ближе к людям. Ни это ли настоящая жизнь?» поделилась звезда «Интернов» в Instagram.

Артистка живет в квартире в центе Москвы. Пермякова признается, что взяла недвижимость в ипотеку. Однако из-за отсутствия работы в пандемию, платить банку становится сложнее.

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