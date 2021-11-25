Лифт со звездами: Бородина в модном пальто и лоферах встретила Королеву и Нилетто

Телеведущая приехала на съемки. Она не ожидала, что встретит много именитых людей.

Ксения Бородина не раз признавалась, что много зарабатывает. Доход ей приносят не только съемки в передачах, но и реклама в соцсетях.

Если после первого развода ей не хватало денег на жизнь, то после расставания с Курбаном Омаровым она продолжает жить на широкую ногу. Телеведущая стала чаще выходить в свет и веселиться с друзьями. Почти каждый вечер она проводит вне дома.

Этой осенью Бородина часто носит то мини-юбки, то платья по фигуре. А вот накануне он не побоялась и показала, как выглядит без макияжа и укладки.

Но для появления на публике звезда телестройки всегда подбирает образы. На этот раз она отправилась на съемки. В лифте Ксения запечатлела себя в длинном пальто с принтом pied-de-poule. Шелковое платье фиолетового цвета дополнили лоферы на тракторной подошве.

«Тренировка уже была. Приехала на съемку. У нас сегодня „Музыкальная интуиция“. Когда еще встретишь Наташу Королеву в лифте. А этого человека вы все знаете», — отметила Бородина.

В лифте она встретила не только певицу, но также актера Дениса Дорохова, певца Нилетто и других известных персон. По всей видимости, им вместе предстоит отсняться в шоу.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие одарили ее комплиментами. Примечательно, что пальто Ксении модное, так как такое принт актуален. Похожее пальто есть у певицы Алсу.

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