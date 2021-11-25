«Когда ты в себе уверена, тогда и мужика искать не надо»: Саша Гозиас раскритиковала женщин, которые всегда ищут отношений

Экс-участница «Дома-2» считает, что уверенная в себе девушка наслаждается жизнью и без мужчины.

Саша Гозиас раскритиковала женщин, которые всегда ищут отношений. Бывшая участница телестройки считает, что состояние счастья представительниц прекрасного пола не должно зависеть от мужчины.

«Удивляюсь женщинам. Очень многие думают, что жизнь тогда счастливая, когда рядом мужик. Причем некоторым даже не важно какой мужик, лишь бы был», возмутилась Гозиас в своем Instagram.

Девушка поделилась секретом успеха. По ее мнению, жизнь хороша тогда, когда комфортно с самой собой и есть гармония души и тела. Необходимо нравиться себе, добиваться своих целей и не слушать окружающих.

«Вот тогда ты наполненный человек, ты личность. За такими и тянутся! Когда ты в себе уверена, тогда и мужика искать не надо», — подвела итог экс-участница «Дома-2».

Саша Гозиас была трижды в браке. С третьим мужем ей удалось построить крепкие отношения. У девушки есть двое детей: дочь Софья от предыдущего брака и сын Миша.

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