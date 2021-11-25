«Она гиперопекает, трясется над моим внуком»: Лера Кудрявцева – о жене сына Жана

Лера Кудрявцева рассказала о взаимоотношениях с женой своего старшего сына Жана. Телеведущая рассказала, что считает себя хорошей свекровью и старается не лезть в семью сына.

«Моя невестка Настя прекрасная мама, конечно, она гиперопекает, трясется над моим внуком Левушкой, но мне это очень нравится. Я точно не та свекровь, которую ненавидят. Мне кажется, Настя меня тоже любит», — рассказала Кудрявцева в интервью Wday.

Трехлетний внук Лев ровесник маленькой Маши — второго ребенка Леры Кудрявцевой. В 20218 году телеведущая стала бабушкой, а спустя пару месяцев мамой второй раз.

«Я ненормальная мама в том плане, что Маша сейчас — мое все. Не знаю, какие именно перемены во мне произошли. Чувствую, что стала больше присматриваться к деткам, лучше их понимать, прям люблю не могу», — призналась Лера.

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