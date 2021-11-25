Словно лебедь: Лобода в струящемся черном платье оверсайз отправилась на променад

Светлана Лобода является одной из самых высокооплачиваемых исполнительниц в стране. Она не скрывает, что купила себе недвижимость в разных странах. Певица рассказывала, что у нее есть помощницы, которые ей во всем помогают.

Она не раз демонстрировала роскошные наряды во время гастролей. Артистка в свои 39 лет может похвастаться стройной и подтянутой фигурой, которую любит подчеркивать.

Недавно Лобода была в Москве со старшей дочкой Евангелиной. Они демонстрировали зимние наряды. А теперь певица оказалась на курорте. Она иногда делится кадрами с пляжа.

А накануне артистка запечатлела себя в черном платье в пол с акцентом на талии. Струящийся наряд визуально сделал ее фигуру еще более хрупкой. Светлана распустила волосы и отказалась от макияжа.

«Променад перед сном», — призналась она.

Поклонники восхитились стильным и романтичным образом певицы. Многие адресовали ей комплименты. Фанаты предположили, что она проводит время со своим таинственным возлюбленным.

«Ох, как вы прекрасны», «Светлана, вы чаровница», «Ну просто сама изящность», «Как мне нравится ваш стиль», «Такая нежная, не как на сцене», «Вы с родными и любимым? Глаза сияют», «Просто идеальный наряд», «Это платье вызывает восторг, как и вы», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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