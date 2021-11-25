Слишком откровенно: Ани Лорак в струящемся платье с разрезом засветила внушительный бюст

Певица показала пять своих вечерних наряда, подчеркивающих ее прелести.

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. Она выросла в простой семье, но это не помешало ей стать певицей. Лорак теперь много гастролирует и не перестает выпускать новые хиты.

Поклонники порой восхищаются не только тем, как выглядит артистка. В 43 года она может похвастаться стройной фигурой. Более того, артистка любит наряжаться, поэтому для выступлений подбирает женственные образы.

Недавно Лорак сняла видео на песню «Верила». Теперь она решила похвастаться своими нарядами. На одном из кадров певица позировала в шелковом платье в пол салатового цвета.

Наряд с разрезом и ошеломительным декольте подчеркнул ее роскошный бюст. Босоножки на шпильке дополнили ее образ. Легкие локоны и нежный макияж подчеркнули ее природную красоту. Наряд облегал ее формы.

Не менее эффектно на Каролине ( настоящее имя звезды. — Прим. ред.) смотрелось платье сочного фиолетового цвета с открытыми плечами. В нем она позировала сидя на полу.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Все образы просто шик!

Но это что-то нереальное», «Влюбилась в этот образ с первого взгляда», «Вам все образы к лицу! Неотразима», «Вам безумно идет этот образ», «Декольте сползло», «Ну просто бутон цветка», «Разве есть кто-то краше», — прокомментировали пост подписчики.

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