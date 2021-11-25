«Как такое может твориться»: Инстасамку обвиняют в развращении детей

Стало известно, что исполнительницу Дарью Зотееву, известную как Инстасамку, могут привлечь к ответственности за пропаганду проституции и разврата среди детей и молодежи.

Общественный центр «Иван Чай» в лице руководителя Элины Жгутовой обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой запретить в России концерты 21-летней Инстасамки.

«Мы постоянно получаем письма, жалобы. Люди не знают, что делать, они не понимают, как такое может твориться на глазах правоохранительных органов. Что еще они должны сделать на сцене, чтобы это можно было запретить», — отметила руководитель организации Элина Жгутова в беседе с 360tv.ru.

«Потому что надо прекращать это развращение молодежи и вообще людей. Эту похабщину и мат слушают дети, подростки, молодежь, наше будущее. Мы хотим видеть такое будущее, как Инстасамка?» — добавила Жгутова.

Подобные претензии были предъявлены центром и к возлюбленному Инстасамки — реперу Манекену.

Напомним, ранее Инстасамку обвинили в плагиате контента для своего личного микроблога.

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