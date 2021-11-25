«Грубый шантаж»: Андрей Курпатов рассказал, что на самом деле происходило между ним и любовником

Телеведущий и писатель Андрей Курпатов разместил в одном из последних постов личного микроблога запись, в которой представил свою точку зрения на скандал с бывшим любовником.

Курпатов заявил, что бывший избранник всех обманывает. Бортпроводник и экс-возлюбленный психотерапевта — Алексей Иевский — уверяет, что личная обида стала причиной обвинений в мошенничестве. А вот Андрей Курпатов считает, что бортпроводник не только обокрал его, но и развязал информационную войну против него.

«Кратко по существу вопроса. Происходящее — это обычный рейдерский захват компании в лучших традициях 90-х. Мошенническим образом, через злоупотребление доверием были похищены десятки миллионов рублей», — назвал сумму своих потерь Курпатов.

«При этом, захватчик пошел на все мыслимые и немыслимые нарушения уголовных норм — это не только вывод средств и воровство имущества, но еще и слежение, прослушка, а затем и грубый шантаж. На своем личном опыте я с таким беспределом сталкиваюсь впервые», — заявил психолог.

Напомним, ранее Андрей Курпатов обвинил своего бывшего избранника в измене.

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