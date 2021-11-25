Олег Ткачев восемь лет жил на две семьи и тайно растил внебрачную дочку

На детектор лжи актера вызвала жена. Она узнала, что Олег Ткаченко имел интимную близость с молодой девушкой, которая его моложе на 26 лет.

Олег Ткачев впервые появился на экранах около 20 лет назад. Он снялся в таких картинах, как «Ни шагу назад», «Дочь», «Террористка Иванова». Теперь Олег — звезда сериалов.

Валентина Белько является его агентом и женой. Она моложе избранника на 17 лет. Валентина сделала все, чтобы простой слесарь стал звездой кино. Но теперь она пришла на передачу «На самом деле», так как подозревает, что муж ей изменяет.

По словам героини, ей позвонила девушка Сабина Хохрякова. Она заявила, что уже восемь лет живет с актером и воспитывает с ним дочку. Молодая модель заверила, что брак Ткачева фиктивный.

«Она позвонила и стала кричать. Она сказала, что является женой и растит ребенка от него. Она назвала меня дурой и добавила, что я нужна была Олегу только для того, чтобы стать актером. Она заявила, что я его должна оставить», — рассказала Валентина Евгеньевна.

По ее словам, сам Ткачев никогда не скрывал, что любил женщин. При этом у них крепкий брак и жена актера была уверена, что он был ей верен. Артист не подтвердил, что у него есть вторая семья.

В студию пришла и сама Сабина. Она рассказала, что актер обещал ей подарить квартиру на Тверской, машину. По словам модели, она не собиралась рожать ребенка, но Ткачев ее уговорил.

Однако он так и не взял ее в жены. Более того, несколько месяцев назад артист перестал к ней приходить. Сабина настаивает, чтобы артист признал ребенка. Она рассказала, что Олег давал по 100 тысяч рублей в месяц и оплачивал квартиру.

Проверка на полиграфе показала, что она действительно является любовницей актера. Более того, Сабина работает вебкам-моделью. Когда в студии появилась дочка актера, то сам Ткачев никак не стал реагировать на девочку, которая назвала его папой.

Ребенок расплакался. После этого Валентина заявила, что если это ребенок ее мужа, то она с ним разводится. Более того, жена артиста сама готова помогать растить девочку.

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