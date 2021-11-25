Умер народный артист России Леонид Зимненко

24 ноября умер советский и российский оперный певец Леонид Орестович Зимненко. Народному артисту России было 78 лет.

Печальную новость сообщил в Facebook худрук Московского театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман.

«Леонид Орестович всегда был желанным зрителем. И мастером, который легко и с юмором мог дать совет молодым артистам, — пишет он. — Леонида Орестовича любили абсолютно все! Помню, как однажды он привел ко мне послушать своего ученика Дмитрия Овчинникова и сказал мне: «Возьми его в театр, он доктор-невролог, но пришел учиться пению, и я вижу в нем огромный талант». Дима уже много лет наш ведущий солист, и солист многих театров в Европе. Леонид Орестович видел и ценил талант, потому что сам был очень талантлив. И как человек, владеющий даром, смотрел на мир с улыбкой и говорил о серьезном всегда только с чувством юмора».

Добавим, что Зимненко был солистом Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и Большого театра, а также профессором Московского государственного института культуры. Мир музыки скорбит по выдающемуся артисту.

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