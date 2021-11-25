«Романтический уикенд»: Ляйсан Утяшева рассказала, как увидеть работы Ван Гога без очереди

Жена Павла Воли разместила совместное фото с комиком на личной странице в Instagram. Ляйсан Утяшева позировала с мужем на выставке знаменитых картин в Париже.

Утяшева поделилась местом для романического свидания во Франции. Знаменитость рассказала, как посмотреть картины именитых художников без очереди.

«Романтический уикенд продолжается в Париже! Нам посчастливилось побывать на выставке, которая готовилась на протяжении целых 20 лет – выставке шедевров из коллекции братьев Морозовых в музее Fondation Louis Vuitton», – похвасталась Утяшева.

Ляйсан отметила, что на выставке собраны работы европейских художников Моне, Писсарро, Тулуз-Лотрека, Ренуара, Сезанна, Ван Гога и других. Среди полотен с именами мастеров из России оказались Репин, Коровин, Серов и Малевич.

«Пусть банально, но мое сердце покорили «Прогулка заключенных» Ван Гога, «Девочка на шаре» Пикассо и зал Серова. Лайфхак: чтобы спокойно посмотреть Ван Гога, приходите за 10 минут до открытия выставки и первым делом отправляйтесь на третий этаж. Буквально через 40 минут там будет полный аншлаг», – посоветовала телеведущая.

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