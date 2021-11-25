«Ты от нас ушел»: Анна Михайловская поделилась семейным горем

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки Анны Михайловской появилась совместная фотография знаменитости в компании своего дедушки. Таким способом Михайловская сообщила о потере очень близкого человека.

Анна Михайловская рассказала, что в ее семье умер дедушка. Актриса видела в родном человеке частичку уходящего поколения «детей войны».

«Дедуль… Я всегда ждала праздников, потому что ты всегда на них к нам приезжал и оставался погостить. Мы рисовали с тобой стенгазеты, играли, постоянно что-то придумывали, на эти дни у нас всегда была организована целая программа, всегда чай с тортом и ощущение постоянного праздника. Сегодня ты от нас ушел… Я люблю тебя, дедуль, и всегда буду помнить. Пусть тебе там будет хорошо», – заявила Михайловская в своем микроблоге.

Михайловская получила слова соболезнования в комментариях под свежим фото от своих поклонников. В ответ Анна поблагодарила фанатов.

«Спасибо вам большое за слова соболезнования и поддержку. Очень больно и тяжело, но жизнь продолжается и ее надо проживать. Вообще уходит поколение, люди такого воспитания, такого отношения к жизни. Дети войны, они как-то умели ценить, любить, беречь, слышать и понимать, как-то по-особенному они это умели», – отметила Анна.

Напомним, ранее Анна Михайловская сменила имидж для выхода на сцену. Шатенка Анна стала платиновой блондинкой.

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