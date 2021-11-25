Никите Михалкову во время интервью на кнопочный телефон позвонил владыка Тихон Шевкунов

Режиссер удивился, что телефон у него не отключен.

Режиссер Никита Михалков был крайне удивлен, когда у него во время интервью, которое он дал протоиерею Дмитрию Рощину на проекте «153 горы», зазвонил его кнопочный телефон. На проводе был владыка Тихон Шевкунов.

«Я даже не знал, что телефон у меня не отключен. Здравствуй, владыка Тихон, дорогой. Ты специально мне позвонил? Я тут с отцом Дмитрием. Мы пишем, но тебя не вырежем. Хорошо, дорогой. Я жду. Отцу Дмитрию привет». Никита Михалков

«Давно вас не видел. Обнимаю. С Богом», — заявил Дмитрий Рощин, которому Михалков передал телефон.

Напомним, что Никита Михалков — один из самых выдающихся российских режиссеров. Он обладатель премии «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем».

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